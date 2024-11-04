Jordan MVP

男子印花短裤

¥319
¥449
28% 折让

Jordan MVP 男子印花短裤采用梭织锦纶面料结合经典剪裁，轻盈舒适；饰有抽象印花，塑就醒目 Jordan 风范。弹性腰部搭配抽绳，可轻松调整至恰到好处的贴合度。

  • 显示颜色： 矿物岩板蓝/氧化绿/帆白
  • 款式： FV7238-382

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