Jordan MVP

男子印花长袖上衣

¥379
¥499
24% 折让

帆白/古棕色/帆白
黑/矿物岩板蓝/黑

穿上 Jordan MVP 男子印花长袖上衣，畅享柔软穿着体验，彰显醒目机车风范，快速开启新的一天。  

  • 显示颜色： 帆白/古棕色/帆白
  • 款式： FV7240-133

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