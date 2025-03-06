Jordan MVP

男子法式毛圈短裤

¥499

矿物色/黑
深藏青/浅烟灰

Jordan MVP 男子法式毛圈短裤舒适百搭，宽松休闲，助你轻松应对日常计划。 裂纹印花图案增添复古格调，令你彰显不凡魅力。

  • 显示颜色： 矿物色/黑
  • 款式： IB7273-309

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