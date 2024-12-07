Jordan MVP

男子球衣

¥249
¥399
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黑/帆白
氧化绿/帆白

Jordan MVP 男子球衣采用无袖设计，巧搭罗纹袖窿和垂坠式下摆等以球衣为灵感的细节，彰显篮球风范。棉混纺面料结合经典剪裁，塑就舒适感受。

  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： FV7246-010

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