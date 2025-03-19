Jordan MVP

男子运动夹克

¥949

沙漠迷彩/帆白
灰黑/帆白

Jordan MVP 男子运动夹克采用光泽感缎面、刺绣贴片和罗纹细节设计，打造出众外观，塑就衣橱佳选单品。 添加轻盈合成材质填充物，帮助御寒保暖。

  • 显示颜色： 沙漠迷彩/帆白
  • 款式： HF9298-257

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