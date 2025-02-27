Jordan MVP

男子针织套头连帽衫

¥509
¥599
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帆白/黑/帆白
灰黑/帆白/灰黑

能获得一枚冠军戒指已经够厉害了， 乔丹居然赢得了六枚。 Jordan MVP 男子针织套头连帽衫采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入回环设计，助你彰显荣耀风范。

  • 显示颜色： 帆白/黑/帆白
  • 款式： HV9225-133

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