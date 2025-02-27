Jordan MVP

男子长裤

¥469
¥549
14% 折让

沙漠迷彩/黑/黑
灰黑/帆白/帆白

长裤新宠惊喜来袭。 Jordan MVP 男子长裤采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，帮助保持舒适。

  • 显示颜色： 沙漠迷彩/黑/黑
  • 款式： HF9310-257

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。