Jordan MVP 腰包采用匠心设计，轻松携带随身物品，彰显 Flight Club 风范。拉链主袋和背面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用；可调式插扣固定带，令你畅享舒适背携体验，打造多变造型。


  显示颜色：
  款式： IO2946-010

其他细节

拉链主袋，便于收纳基本物品

产品细节

  • 尺寸：406 x 102 x 152 mm 面料：锦纶。里料/填充物：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IO2946-010

