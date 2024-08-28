Jordan MVP

Dri-FIT 大童速干赛车风长袖针织T恤

¥209
¥299
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Jordan MVP Dri-FIT 大童速干赛车风长袖针织T恤柔软舒适，设计灵感源自迈克尔·乔丹赛车队 23XI Racing。采用聚酯纤维针织面料，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在运动之际保持干爽。罗纹圆领设计，塑就舒适贴合感；长袖设计，缔造舒适包覆的穿着体验。

  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HQ7144-133

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