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      Jordan No Look

      大童长袖T恤

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      黑
      麻黄

      Jordan No Look 大童长袖T恤采用顺滑针织面料结合常规版型，彰显 Jordan 品牌魅力；长袖设计搭配罗纹袖口，增添舒适风范；罗纹圆领设计，缔造舒适感受；简约设计，可轻松搭配不同 Jordan 下装。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FZ1870-010

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