时隔二十年，Jordan Nu Retro 1 Low 复刻男子运动鞋再度惊艳来袭。该鞋款从元年款 Wings 标志和 Jordan 1 的设计中汲取灵感，适合日常穿着，助你从容应对不同挑战。搭配宽松牛仔裤、进行滑板运动或打造利落造型，任你随心选择。皮革与合成材质组合鞋面结合大号压纹标志，无论搭配休闲还是精致着装，皆可彰显出众风采。

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