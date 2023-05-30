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      Jordan Nu Retro 1 Low

      复刻男子运动鞋

      ¥499
      ¥749
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      黑/旅行黄/白色
      白色/浅烟灰/校园红/黑

      时隔二十年，Jordan Nu Retro 1 Low 复刻男子运动鞋再度惊艳来袭。该鞋款从元年款 Wings 标志和 Jordan 1 的设计中汲取灵感，适合日常穿着，助你从容应对多种挑战。搭配宽松牛仔裤、进行滑板运动或打造利落造型，任你随心选择。皮革与合成材质组合鞋面结合大号压纹标志，无论搭配休闲还是精致着装，皆可彰显出众风采。

      • 显示颜色： 黑/旅行黄/白色
      • 款式： DV5141-017

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