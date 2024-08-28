穿上你挚爱的低帮运动鞋，再现经典魅力。Jordan Nu Retro 1 Low 复刻男子运动鞋从经典 Wings 标志和元年款 AJ1 的设计中汲取灵感，适合日常穿着，助你从容应对多种挑战。皮革与合成材质组合鞋面结合大号标志，不同穿搭风格，皆可彰显出众风采。

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