像拉塞尔·威斯布鲁克一样燃爆球场。Jordan One Take 3 PF 威少男子篮球鞋采用匠心打造，外底的设计灵感源自其经典战靴，助你轻松转向或急刹。前足内嵌 Air Zoom 缓震配置带来出众能量回馈，令你像拉塞尔一样驾驭节奏跑，实现抓板扣篮。该 PF 版本外底出众耐穿，堪称户外球场理想之选。

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