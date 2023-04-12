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      Jordan One Take 4 PF

      男子篮球鞋

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      白色/脉冲湖蓝/金/椒红
      黑/白色/脉冲紫/暗紫

      Jordan One Take 4 PF 男子篮球鞋助你像拉塞尔一样发挥疾速表现。外底从拉塞尔·威斯布鲁克的经典鞋款汲取灵感，向上包覆至中底，助你轻松完成急起、急停或急转动作。前足搭载 Zoom Air 缓震配置，提供出色能量回馈，助你坚持不懈，一战到底。

      • 显示颜色： 白色/脉冲湖蓝/金/椒红
      • 款式： DO7192-164

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