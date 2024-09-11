Jordan One Take 5 PF

威少男子实战篮球鞋

¥799

加速、擦板、投篮、得分，精练球技，反复打磨。拉塞尔·威斯布鲁克的新款战靴助你疾速出击，燃动赛场，让你势不可挡。Jordan One Take 5 PF 男子篮球鞋的鞋眼和鞋头采用覆面设计，在球场上提供出众包覆效果。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，带来出众能量回馈，助你发挥出色表现。

  • 显示颜色： 雾灰/灰黑/冰川蓝/帆白
  • 款式： HF0452-001

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