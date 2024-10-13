省心穿搭，一步到位。Jordan Pack 幼童针织T恤和法式毛圈长裤套装采用日常风格两件套设计，可与孩子的 Jordan 鞋款理想搭配。 T恤采用柔软针织面料和经典剪裁，助力自如畅动，搭配罗纹圆领设计，营造轻松休闲的穿着体验。 配套法式毛圈长裤采用弹性腰部，缔造舒适贴合感，搭配锥形裤筒，塑就舒适稳固的穿着感受，令孩子自如畅玩。

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