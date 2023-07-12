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      Jordan Patch Pack

      大童球衣

      ¥299

      Jordan Patch Pack 大童球衣个性十足，采用透气网眼布面料，结合休闲剪裁和下摆侧边开衩设计，无论是在球场上奔跑还是在家中休憩，皆可为你营造自由无拘的运动体验。 可搭配 Jordan Patch Pack 短裤穿着，呈现风格统一的造型。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FV2695-010

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