穿上 Jordan Patch Pack 大童针织套头连帽衫，刷新篮球战绩，绽放醒目风采。该连帽衫采用柔软针织面料结合匠心剪裁，营造非凡舒适感受，便于叠搭；落肩设计，营造休闲体验；袋鼠式口袋，帮助收纳小物件。可搭配 Jordan Patch Pack 短裤穿着，呈现风格统一的造型。

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