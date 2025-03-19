Jordan Patch Pack 幼童针织长裤采用柔软针织面料结合锥形剪裁和罗纹裤管口设计，缔造舒适的穿着感受；两侧设有口袋，便于存放小物件；弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感。种种匠心设计，尽显醒目风范。 可搭配 Jordan Patch Pack 系列上衣，打造协调造型。

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