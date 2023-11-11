跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Patch Pack

      幼童长袖T恤

      ¥249
      ¥329
      24% 折让

      Jordan Patch Pack 幼童长袖T恤采用针织棉料结合二合一衣袖设计，带来舒适顺滑感受。 休闲版型，塑就自由无拘的运动体验；罗纹圆领设计，营造舒适感受；二合一撞色衣袖提供舒适包覆，打造分层外观，带来恰到好处的穿着体验。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： FV3262-100

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。