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      Jordan Peak

      针织帽

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      Jordan Peak 针织帽匠心饰以整版爆裂纹图案，塑就别致外观。 柔软帽冠结合翻折帽口设计，提供所需包覆效果，助你玩转百搭造型。 纹理针织面料，适合日常佩戴。

      • 显示颜色： Sky J 浅橄榄黄/麻黄/黑
      • 款式： FN4671-340

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