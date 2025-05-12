Jordan Performance Sport
Dri-FIT 速干可调节头带（1 条）
¥119¥13914% 折让
Jordan Performance Sport Dri-FIT 速干可调节头带（1 条）焕新升级结合经典设计，出众贴合。 可调式系合设计，在训练时令头带保持稳固，舒适贴合；Dri-FIT 技术，可导湿速干，减少汗水干扰。
- 显示颜色： 卡其/浅骨色/黑
- 款式： IB0302-236
Jordan Performance Sport
¥119¥13914% 折让
Jordan Performance Sport Dri-FIT 速干可调节头带（1 条）焕新升级结合经典设计，出众贴合。 可调式系合设计，在训练时令头带保持稳固，舒适贴合；Dri-FIT 技术，可导湿速干，减少汗水干扰。
产品细节
- 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 卡其/浅骨色/黑
- 款式： IB0302-236
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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