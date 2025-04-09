Jordan Playground 2.0 8P

篮球

¥199

耐用橡胶外层，减少户外刮蹭；球面凹槽设计，提供所需的控球力。Jordan Playground 2.0 8P 篮球让你无所畏惧，畅快玩球。

  • 显示颜色： 水泥灰/白色/黑/火焰红
  • 款式： FB2302-049

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。