Jordan Point Lane

男子运动鞋

¥629
¥999
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Jordan Point Lane 男子运动鞋巧妙融合了迈克尔·乔丹在 3 个令人难忘的赛季中所穿战靴的多种元素。 这双混搭之作以他在芝加哥的住所地址命名，借鉴 AJ3、AJ6 和 AJ11 的经典细节，塑就出众风范和舒适体验。

  • 显示颜色： 白色/浅烟灰/大学红/皇家蓝
  • 款式： CZ4166-101

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