Jordan Post
男子拖鞋
28% 折让
售罄：
此配色当前无货
时尚舒适，即穿即走。Jordan Post 男子拖鞋采用柔韧结实的泡绵，助你在迈步时畅享稳固贴合体验。固定带包覆设计，有助稳固双足；不对称设计，塑就别致外观。
- 显示颜色： 冰川蓝/冰川蓝
- 款式： DX5575-402
其他细节
- 厚实泡绵鞋底，轻盈缓震，经久耐穿
- 外底富有纹理感且柔韧灵活，铸就出色抓地力，堪称日常佳选
产品细节
