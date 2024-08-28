Jordan Post Slide (GS)

大童拖鞋

¥139
¥199
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Jordan Post Slide (GS) 大童拖鞋采用不对称设计，赋予双足干爽舒适的包覆感受；结合一体式泡绵，塑就稳固贴合脚感和时尚百搭风范，助孩子轻松驾驭日常活动。

  • 显示颜色： 浅银/云母绿/浅银
  • 款式： FJ6069-003

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