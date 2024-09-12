Jordan Post Up 大童工装长裤采用梭织面料，缔造时尚利落外观。经典工装长裤结构、休闲锥形裤腿和弹性设计，缔造舒适无拘的运动体验；弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感；拉链口袋和魔术贴粘扣工装口袋设计，为小物件营造充裕存储空间。

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