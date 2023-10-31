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      Jordan Practice Flight

      大童长袖T恤

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      Jordan Practice Flight 大童长袖T恤从篮球球衣中汲取设计灵感，纵情演绎迈克尔·乔丹在为公牛队效力的那段传奇职业生涯中所穿的标志性球衣号码。采用顺滑针织面料结合经典版型，搭配长袖和罗纹圆领设计，带来舒适自在的穿着感受。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FV2490-091

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