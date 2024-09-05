Jordan Premium

双面挂绳

¥139
¥199
30% 折让

工业蓝/白色/白色
黑/铁灰/白色

还在包里苦苦翻找钥匙，或是在口袋里摸索自己的钥匙卡？Jordan Premium 双面挂绳采用经久耐用的可拆卸搭扣设计，可在需要时轻松取下装备，同时增添一抹时尚气息。

  • 显示颜色： 工业蓝/白色/白色
  • 款式： FD5997-414

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