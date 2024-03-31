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      Jordan Premium

      双面挂绳

      ¥199

      工业蓝/白色/白色
      黑/铁灰/白色

      还在包里苦苦翻找钥匙，或是在口袋里摸索自己的钥匙卡？ Jordan Premium 双面挂绳采用经久耐用的可拆卸插扣设计，可在需要时轻松取下装备，同时增添一抹时尚气息。

      • 显示颜色： 工业蓝/白色/白色
      • 款式： FD5997-414

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