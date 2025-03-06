Jordan Pro

可调节运动帽

¥249

上脚了 Jordan 鞋款？何不在头上搭配一款 Jordan 单品。Jordan Pro 可调节运动帽采用按扣式扣带设计，搭配梭织帽冠，塑就耐用升级外观，同时巧搭新颖 Jordan 图案。

  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： FD5183-010

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