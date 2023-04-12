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      Jordan Pro Legacy AJ 5

      运动帽

      ¥249

      Jordan Pro Legacy AJ 5 运动帽从元年款 Air Jordan 5 的配色和细节汲取设计灵感，承袭高帽冠搭配平整帽檐的经典设计，塑就经典Jordan 传统风范。

      • 显示颜色： 黑/白色/大学红
      • 款式： CU7183-010

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