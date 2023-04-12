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      Jordan Pro Trophy

      运动帽

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      Jordan Pro Trophy 运动帽采用舒适的棉质斜纹布面料，搭配以奖杯和锦旗为灵感的图案设计，旨在向 Michael Jordan 的冠军传统致敬。按扣式扣合设计缔造专属贴合感，匹配“飞人”称号。

      • 显示颜色： 黑/松绿/白色
      • 款式： CI4169-010

      尺寸与尺码

      • 出众版型，休闲舒适

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