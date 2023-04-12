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      Jordan Proto-Max 720

      男子运动鞋

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      Jordan Proto-Max 720 运动鞋从外太空飞行汲取设计灵感，呈现未来主义前沿外观，缔造非凡舒适的穿着感受。外层覆面包覆如袜子般的内衬结构，搭载 Nike Air 配置，缔造缓震出众的迈步体验。

      • 显示颜色： 黑/大学红/大学红
      • 款式： BQ6623-006

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