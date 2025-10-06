 
Jordan Rare Air 男子针织套头连帽衫 - 深宝蓝

Jordan Rare Air

男子针织套头连帽衫

21% 折让
深宝蓝
椒红

不臻美才独特，尽在 Jordan Rare Air 系列。Jordan Rare Air 男子针织套头连帽衫采用厚实法式毛圈面料，营造非凡舒适体验；搭配整版水洗设计和胸前裂纹图案，呈现出众做旧外观。


  • 显示颜色： 深宝蓝
  • 款式： IB3004-485

Jordan Rare Air

21% 折让

产品细节

  • 面料/连帽里料：100% 棉
  • 正面口袋
  • 罗纹袖口和下摆
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。