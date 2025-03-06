Jordan "Re2pect" Jeter

可调节运动帽

¥249

Jordan "Re2pect" Jeter 可调节运动帽采用醒目的刺绣印花设计，以此致敬享誉全球的伟大球员及其非凡的职业生涯。该款运动帽采用平檐设计，同时背面暗扣设计可定制专属舒适感。

  • 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
  • 款式： 715818-010

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