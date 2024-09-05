Jordan Renegade

女子夹克

¥899
¥1,399
35% 折让

釉粉/传奇中褐
黑/黑
帆白/传奇中褐

Jordan Renegade 女子夹克以实用风范焕新经典设计，挺括面料搭配宽松版型，落肩结合宽松衣袖设计，塑就出众叠搭单品。翻领、多口袋和金属配件，缔造酷炫外观。

  • 显示颜色： 釉粉/传奇中褐
  • 款式： FN5675-607

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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