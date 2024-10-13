Jordan Renegade 女子夹克简约而不失个性，让你彰显出众风采。 采用耐穿棉料和顺滑里料，结合宽松版型，便于叠搭。 经典夹克外观巧搭侧边翻盖按扣口袋和衣袖拉链口袋等经典 Jordan 细节。

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