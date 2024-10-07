Jordan Renegade

男子拒水夹克

¥1,899

Jordan Renegade 男子拒水夹克焕新演绎经典款式，彰显别致魅力。这款宽松夹克采用顺滑拒水梭织面料并添加填充物，轻盈保暖。左侧衣袖设有口袋，增添经典 Jordan 风范。

  • 显示颜色： 灰黑/中橄榄绿
  • 款式： HV5152-045

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