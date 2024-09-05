Jordan Renegade Essentials

男子拒水轻便型夹克

¥649
¥999
35% 折让

传奇浅褐
黑

Jordan Renegade Essentials 男子拒水轻便型夹克采用应季设计，兼具出众功能和非凡舒适性，搭配人气 Jordan 细节，焕新演绎经典夹克。此版本与众不同之处：轻盈梭织外层经拒水处理，帮助抵御雨水侵袭；内层网眼布里料，有效提升舒适性。

  • 显示颜色： 传奇浅褐
  • 款式： FN4624-203

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