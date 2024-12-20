Jordan Renegade Essentials CNY 新年蜕变系列

男子夹克

¥1,899

Jordan Renegade Essentials CNY 新年蜕变系列男子夹克以 Jordan 风范焕新演绎经典夹克，伴你喜迎新年。耐穿梭织面料结合轻盈合成材质填充物，在天气骤变时助你保持温暖。左侧衣袖沿袭经典菱形口袋设计，利落有型。

  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/黑
  • 款式： HQ8786-010

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