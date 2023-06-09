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      Jordan Retro 大童篮球网眼布短裤采用常规版型和透气网眼布面料，可随行而动，巧糅经典篮球风格和复古韵味，助你在酣战球场或与好友小聚时畅享舒适感受。 弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感；口袋设计，便于安全存放现金和钥匙等小物件。

      • 显示颜色： 健身红
      • 款式： FQ0611-687

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