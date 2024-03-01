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      Jordan Retro

      婴童法式毛圈圆领上衣和长裤套装

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      Jordan Retro 婴童套装包含 2 件单品，为小小球员带来轻松穿搭体验，缔造休闲舒适感受。 图案圆领上衣采用休闲剪裁，便于叠搭。 配套锥形剪裁长裤搭配弹性腰部，舒适贴合，助力轻松畅玩。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： HF2353-010

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