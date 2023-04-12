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      Jordan Retro 11

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      Jordan Retro 11 双肩包撷取 AJ11 运动鞋的经典细节设计，搭配软垫笔记本电脑保护套和拉链主袋，带来充裕的存储空间。

      • 显示颜色： 白色/黑曜石色
      • 款式： HA4470-100

      尺寸与尺码

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