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      Jordan Retro 3

      双肩包

      ¥1,199

      黑/健身红
      白色

      Jordan Retro 3 双肩包撷取经典 AJ3 的标志性细节设计，搭配多个拉链隔层和 15 英寸软垫笔记本电脑保护套，带来充裕的存储空间。可调式软垫肩带，赋予你舒适的背包体验。

      • 显示颜色： 黑/健身红
      • 款式： HA4473-005

      尺寸与尺码

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