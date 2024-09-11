Jordan

Ripped Flight 大童贴片T恤

¥299

Jordan Ripped Flight 大童贴片T恤将经典版型与时尚元素巧妙糅合，采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软针织面料，巧搭小号 Jumpman 贴片，低调彰显挚爱标志；落肩设计，营造轻松休闲感；圆领设计，缔造舒适穿着感受。

  • 显示颜色： 浅雨露绿
  • 款式： HQ7147-382

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