Jordan Rise

半硬顶速干运动帽

¥169
¥249
32% 折让

帆白/黑/粉桔
黑/帆白/氧化绿/粉桔

戴上 Jordan Rise 半硬顶速干运动帽，一展凌跃风范。弧形帽檐、高帽冠设计和半硬顶版型，塑就经典老爹帽样式。可调节按扣式扣带，供你打造理想贴合效果；汗带设计，有助保持干爽舒适。

  • 显示颜色： 帆白/黑/粉桔
  • 款式： FZ2014-133

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