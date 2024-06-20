跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Rise

      可调节运动帽

      ¥149
      ¥249
      40% 折让

      是否缺一顶简洁低调的老爹帽来彰显 Jordan 荣耀？我们助你一臂之力。Jordan Rise 可调节运动帽采用经典半硬顶版型，搭配休闲帽冠和弧形帽檐设计，营造复古风格。金属 Jumpman 标志，尽显精致个性。

      • 显示颜色： 黑/青铜色
      • 款式： FD5186-010

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。