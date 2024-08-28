Jordan Rise 腰包版型小巧，设有拉链主袋，空间充裕，方便收纳钱包、手机或外出时需随身携带的其他小物件。 正面拉链口袋配有钥匙扣，便于轻松拿取；背面拉链小口袋，可存放卡片、现金或其他扁平小物件，方便随时取用；可调式插扣固定带，令你畅享舒适背携体验，打造多变造型。

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